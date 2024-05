Sicher unterwegs mit dem Töff

Folgende Tipps gibt euch die Kantonspolizei Graubünden:



– Partnerschaftliches, vorausschauendes und defensives Verhalten zahlt sich aus. Damit lassen sich Verkehrsunfälle vermeiden – das gilt natürlich nicht nur für Töfffahrerinnen und Töfffahrer.



- Die Technik des Töffs, Bereifung, Bremsen, Licht, etc. müssen in einwandfreiem Zustand sein. Elementar sind auch körperliche und mentale Fitness von Lenkenden.



– Abblendlicht oder Tagfahrlicht ist während der Fahrt obligatorisch. Das erhöht, ebenso wie auffällige oder helle Kleidung, die Sichtbarkeit.



– Nebst dem obligatorischen Helm schützen Handschuhe, Töffstiefel sowie Töffjacke und Töffhose mit Protektoren vor Verletzungsfolgen.



– Geschwindigkeit an die Streckenführung, die Strassenverhältnisse und an das eigene Fahrkönnen anpassen sowie die gesetzlichen Vorgaben einhalten.



– Keine Risiken eingehen.