Körperverletzungsdelikt in Mitlödi

Am Samstag, 27. Mai, um ca. 13.15 Uhr, ereignete sich in einem Wohnhaus in Mitlödi ein Körperverletzungsdelikt, wegen angeblich ausstehendem Lohn, schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Bei einem Streit zwischen zwei 49-jährigen Männern wurde eine Person mit einem Cutter-Messer (Teppichmesser) verletzt. Dem Mann wurde im Brustbereich und am Unterarm je eine Schnittwunde zugefügt. Trotz Verletzung gelang es dieser Person, sich selbstständig in Spitalpflege zu begeben. Nach der ärztlichen Versorgung konnte er das Spital bereits wieder verlassen.