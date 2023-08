Näfels: Einbrecher steigen am helllichten Tag in Parterrewohnung ein

Am Donnerstag wurde an der Speerstrasse in Näfels in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.05 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über die Terrasse gewaltsam Zutritt zu einer Parterrewohnung und durchsuchte die Zimmer.