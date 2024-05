Übermüdet und alkoholisiert: 24-jähriger Autofahrer baut Selbstunfall in Bilten

Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr in der Nacht auf Montag, um 2.20 Uhr, von Niederurnen in Richtung Bilten. Wie die Kantonspolizei Glarus schreibt, geriet er wegen Übermüdung und unter Alkoholeinfluss geriet er mit seinem Auto von der Strasse ab, kollidierte mit mehreren Zaunpfosten und beschädigte am Strassenrand stehende Wohnmobile. Dem Fahrzeuglenker wurde der Führerausweis entzogen. Verletzt wurde niemand. Am Auto, dem Strassenzaun und an den Wohnmobilen entstand Sachschaden. (red)