Lawinenniedergang in Klosters fordert zwei Todesopfer

Die beiden Wintersportler waren am Freitagmittag auf dem Weg von der Silvrettahütte in Richtung Klosters. Im Gebiet Schintersiten befuhren sie einen steil abfallenden Hang, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Dort lösten sich mehrere Lawinen und rissen die beiden Personen über felsiges Gelände etwa 200 Meter zu Tal. In der Folge wurden sowohl der 54-Jährige wie auch sein 57-jähriger Begleiter, welche beide im Kanton Bern wohnhaft waren, tödlich verletzt.

Im Einsatz standen Angehörige der alpinen Rettung Graubünden sowie die Rega, die Alpine Air Ambulance und Mitglieder der Alpinpolizei. Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat zusammen mit der Kantonspolizei die Ermittlungen zu diesem Lawinenunfall aufgenommen. (red)