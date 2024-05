Netstal: Selbstunfall mit einem E-Scooter

Ein 26-jähriger Lenker war mit seinem E-Scooter auf der Landstrasse von Netstal herkommend in Fahrtrichtung Glarus unterwegs. Kurz nach der Verzweigung Landstrasse/Schwimmbadstrasse verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Scooter, schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. In der Folge fuhr er über den rechtsseitigen Randstein, überquerte das Trottoir und prallte in einen Metallpfosten, welcher sich am Rand des angrenzenden Wieslands befand.

Durch den Aufprall zog sich der 26-jährige Kopf- und Handverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Da technische Manipulationen nicht ausgeschlossen werden können, stellte die Kantonspolizei Glarus den total beschädigten E-Scooter sicher. Beim Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. (red)