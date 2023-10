Kollision in Netstal: 30-Jähriger übersieht Auto beim Einfahren

Am Freitag hat es gegen 9.30 Uhr auf der Landstrasse in Netstal einen Verkehrsunfall gegeben, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Der Fahrer eines Lieferwagens wollte von den Parkplätzen bei der Kirchstrasse nach links in die Landstrasse einbiegen. Dabei übersah er links ein vortrittsberechtigtes Auto.