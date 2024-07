Landquart: Sexualstraftäter festgenommen

Die Kantonspolizei Graubünden hat Anfang Juli in Landquart einen Sexualstraftäter festgenommen. Die Festnahme erfolgte aufgrund von Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich. Der 32-jährige Schweizer verabredete sich in Landquart mit einem vermeintlich 13-jährigen Mädchen zum Sex, heisst es in der Medienmitteilung. Er habe aber nicht mit einem realen Mädchen im Schutzalter, sondern mit einem Fahnder der Kantonspolizei Zürich gechattet. Der Tatverdächtige ist geständig und wird an die Staatsanwaltschaft Graubünden verzeigt, heisst es weiter. (red)