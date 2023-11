Nach Messerattacke am Parkplatz droht kleine Verwahrung

Seine Freiheit hat ein heute 51-Jähriger mit dem Vorfall vom 29. Januar 2022 verloren. Seit ihn Polizisten damals am Tatort an der Kreuzackerstrasse in Jona festnahmen, sitzt er hinter Gittern. Zunächst neun Monate in Untersuchungshaft, inzwischen im vorzeitigen Massnahmevollzug in einer psychiatrischen Klinik.