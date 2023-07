Unfall wegen Aquaplaning auf der A3

Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Freitag um 20.45 Uhr auf der Nordspur der A3 bei Niederurnen verunfallt. Wie die Kantonspolizei Glarus am Samstag mitteilte, geriet der Mann kurz nach der Autobahnraststätte Glarnerland wegen Aquaplaning ins Schlingern und prallte in die Mittelleitplanke.

Durch die Kollision löste sich ein Teil der Strasseneinrichtung und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Eine 34-jährige Lenkerin, welche in Richtung Chur unterwegs war, konnte dem Metallteil nicht mehr ausweichen, und es kam zu einer weiteren Kollision.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen und der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden. (red)