Verkehrsunfall in Glarus führt zu Verkehrsbehinderungen

Am Donnerstagnachmittag war ein 45-jähriger Autofahrer in Glarus in Fahrtrichtung Schwanden unterwegs und geriet auf Höhe der Einmündung Eichenstrasse aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wie es in einer Mitteilung heisst. Es kam zu einer seitlichen Kollision mit einem korrekt entgegenkommenden Auto und anschliessend kollidierte das Fahrzeug des 45-Jährigen frontal mit einem weiteren Auto. Dieses wurde durch den Aufprall rückwärts gegen einen stehenden Lieferwagen geschoben.

Beim Unfall wurde niemand verletzt, wie es weiter heisst. An den vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen, wobei der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte. (red)