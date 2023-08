Kollision in Oberurnen: Autofahrerin übersieht Lieferwagen

Am Freitag um 15.45 Uhr war eine 83-jährige Autofahrerin auf der Bahnhofstrasse in Oberurnen unterwegs. Sie wollte in die Landstrasse in Richtung Näfels einbiegen, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Dabei über sah die Autofahrerin einen Lieferwagen, der auf der Landstrasse fuhr. Es kam zur Kollision.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wie es abschliessend heisst.