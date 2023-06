Susch: Töfffahrer will überholen und kollidiert mit Auto

Auf der Südseite des Flüelapasses ist es am Samstag zu einer Kollision zwischen einem Töff und einem Auto gekommen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Der 67-jährige Töfffahrer fuhr kurz nach 14 Uhr von Susch kommend auf der Flüelastrasse Richtung Flüelapasshöhe. Bei der Örtlichkeit Chant Sura setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lastwagens an. Gleichzeitig nahte aus der Gegenrichtung eine 29-jährige Autofahrerin.

Folglich kam es zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Töfffahrer verletzte sich beim Unfall. Nach der ersten notfallmedizinischen Versorgung vor Ort wurde er mit einer Ambulanz des Stützpunktes Zernez ins Spital nach Scuol transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Unfallursache ab. (red)