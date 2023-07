Zwei Velounfälle im Prättigau: 86-Jähriger stürzt mit E-Bike und 7-jähriges Kind kollidiert mit Auto

Ein 86-jähriger Mann fuhr am Mittwoch um 13.20 Uhr auf dem Schanännweg von Fideris in Richtung Jenaz. Wegen eines am Boden liegenden Astes kam der Mann zu Fall, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt. Die Kantonspolizei sei von einer Drittperson alarmiert worden. Der Rettungsdienst Schiers und eine Rega-Crew versorgten den Verletzten vor Ort. Anschliessend wurde er ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.