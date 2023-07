In Davos: Verkehrsbehinderungen wegen des ÖKK Bike Revolution

Vom 7. bis 9. Juli findet das Radrennen ÖKK Bike Revolution in Davos statt. Das Rennen startet und endet auf dem Jakobshorn Parkplatz, weshalb es in Davos Platz am Freitag zwischen 16 und 18 Uhr und am Samstag sowie am Sonntag zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen, Sperrungen und Wartezeiten kommen kann.

Davon betroffen sind gemäss Mitteilung der Bündner Kantonspolizei die Brämabüelstrasse, die Mattastrasse, die Skitrasse, die Dammstrasse und der Dammweg sowie die Forststrasse Gämpenweg. Zudem seien die Parkmöglichkeiten bei den Jakobshornbahnen eingeschränkt.

Für Teilnehmende der Veranstaltung stehen signalisierte Parkplätze zur Verfügung. Für Anwohnerinnen und Anwohner sowie Lieferanten der angrenzenden Quartiere ist die Zu- und Wegfahrt möglich, wie es weiter heisst.

Die Kantonspolizei Graubünden bittet in ihrer Mitteilung alle Verkehrsteilnehmenden, die Weisungen der Polizei und Verkehrshelfenden zu befolgen. Weitere Informationen zum Anlass gibt es hier.