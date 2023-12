Auf schneebedeckter Fahrbahn: 23-Jährige kollidiert mit Zaun

In der Nacht auf Samstag gegen 01.30 Uhr kam es dann zum zweiten Unfall auf der Hauptstrasse in Mitlödi, wie es weiter heisst. Eine 23-jährige Autofahrerin verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn von Glarus nach Mitlödi die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kollidierte sie mit dem Strassenzaun. Beim Unfall blieb die Autofahrerin unverletzt. Laut Mitteilung entstand am Auto und am Strassenzaun Sachschaden. (red)