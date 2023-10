Obstalden: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen hat sich an der alten Kerenzerstrasse in Obstalden ein Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignet. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Glarus verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchte die Räumlichkeiten.

Das Deliktsgut konnte bisher nicht beziffert werden, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Franken.

Die Kantonspolizei Glarus bittet Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl telefonisch unter 055 645 66 66 zu melden.

(red)