Sexualdelikt vorgetäuscht

Eine 19-jährige Schweizerin hatte ein am 13. Dezember 2022 durch einen unbekannten Mann begangenes Sexualdelikt angezeigt. Das teilt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung mit.

Die Frau gab an, dass sich die Tat kurz vor 22 Uhr in Landquart in einer Obstplantage ereignet habe. Während den intensiven Ermittlungen durch die Kantonspolizei Graubünden stellte sich heraus, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Die Frau hat gestanden, eine Falschanzeige wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung gegen einen unbekannten Mann getätigt zu haben, heisst es weiter. Sie wurde von der Kantonspolizei wegen Irreführung der Rechtspflege bei der Staatsanwaltschaft Graubünden angezeigt.