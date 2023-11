Töfffahrer prallt gegen Trockenmauer und verletzt sich schwer

In Domat/Ems ist es in der Nacht auf Freitag zu einem Unfall gekommen. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Töff gegen 23.30 Uhr auf der Kantonsstrasse von Domat/Ems in Richtung Chur. Anstatt dem Kreisverkehr zu folgen, fuhr er über die Grünfläche des Kreisels bei der Abzweigung Felsberg. Er prallte gegen die Trockensteinmauer, wo er verletzt liegen blieb. Dies gab die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Freitag bekannt.

Der Töff schlitterte rund zehn Meter weiter und kam bei der Leitplanke total beschädigt zum Stillstand. Die Rettung Chur behandelte den Verletzten notfallmedizinisch und brachte ihn anschliessend ins Kantonsspital Graubünden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die Unfallursache. (red)