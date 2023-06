Schwändi: Rollerfahrerin verletzt sich bei Sturz

Am Donnerstag um 17.45 Uhr kam es im Allmeindli in Schwändi zu einem ein Verkehrsunfall. Eine Rollerfahrerin war auf der Kiesstrasse vom Schwändiberg herkommend in Richtung Schwändi unterwegs, als sie laut der Kantonspolizei Glarus aus noch ungeklärten Gründen stürzte. Die 42-Jährige verletzte sich dabei am Handgelenk. Sie wurde mit der Ambulanz ins Kantonsspital Glarus gebracht. Am Roller entstand Sachschaden. (kapo)