Entflohener Häftling wird in Filzbach gestellt

Am Montagabend hat sich ein 32-Jähriger in der Unteren Bitzi in Obstalden in zwei Häuser eingeschlichen, wie die Kantonspolizei Glarus schreibt. Zuerst ging er in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses und durchsuchte dieses. Daraufhin schlich er sich in ein weiteres Haus und entwendete von dort ein Portemonnaie, in dem mehrere Hundert Franken Bargeld waren.