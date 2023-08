In Chur: Velofahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto

Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, hat sich am frühen Dienstagabend ein Velofahrer bei einer Kollision mit einem Auto am Kopf verletzt.

Eine 43-jährige Autofahrerin sei stadteinwärts gefahren, als sie auf Höhe eines Lebensmittelgeschäftes nach links in ein Seitenstrasse abgebogen sei, schreibt die Polizei. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 36-jährigen Velofahrer. Durch die frontal-seitliche Kollision verletzte sich dieser am Kopf. Mit der Rettung Chur wurde er ins Kantonsspital Graubünden überführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (red)