Banditen klauen Bikes sogar aus Kellerabteilen und Garagen

Sauber, Reihe für Reihe aufgereiht, stehen sie da. Wir stehen am Bahnhof Jona, an dem Ort, an dem die Velos der vielen Pendler und Pendlerinnen geparkt sind, die hier Tag für Tag in den Zug steigen. Unbesorgt schliessen sie das Fahrrad ab, machen sich auf den Weg aufs Perron, ohne Hintergedanken. Und doch kann es sein, dass ihr Bike bei der ­Rückkehr am Abend nicht mehr da ist. Der Grund? Es könnte gestohlen worden sein. Denn Velodiebstähle häufen sich in der Schweiz und auch in der Region seit einigen Jahren immer mehr.