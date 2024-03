Drei Verletzte bei Autounfall in Champfèr

Am Freitagmorgen ist es laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden auf der Via Somplatz in Champfèr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-jähriger Autofahrer ist gemäss Mitteilung in Begleitung von drei Mitfahrenden kurz vor 7.30 Uhr über die Via Somplatz bergwärts in Richtung St. Moritz. In einer Rechtskurve ist sein Auto auf der schneebedeckten Strasse auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit dem Auto eines 54-Jährigen zusammengestossen, das talwärts gefahren ist.

«Durch die Kollision wurden die drei Mitfahrenden leicht bis mittelschwer verletzt», so die Mitteilung. Die drei Verletzten mussten durch einen Notarzt sowie drei Ambulanzteams der Rettung Oberengadin notfallmedizinisch betreut und im Anschluss ins Spital Samedan überführt werden. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden aufgeladen und abtransportiert. (red)