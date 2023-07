Schwyzer Polizei stellt in Freienbach über eine Tonne Hanf sicher und verhaftet acht Männer

Wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitgeteilt hat, konnte sie im April in einem Gewerbegebäude in Freienbach über 4400 illegale Hanfpflanzen sicherstellen, welche ein Gesamtgewicht von mehr als einer Tonne aufwiesen. Acht Männer wurden vor Ort vorläufig festgenommen. «Nach intensiven Ermittlungen müssen sich neun Personen wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten», heisst es in der Mitteilung weiter.