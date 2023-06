Attacke auf Kinder in Frankreich

Es war ein sonniger Morgen, als der Horror über die hübsche Savoyerstadt Annecy hereinbrach. Ein junger Mann griff im Stadtpark nahe beim See mehrere Erwachsene und Kinder mit einem Messer an. Vier Jungen und Mädchen im Kleinkindalter wurden teilweise in ihrem Kinder-wagen attackiert. Ein zweijähriger Knabe wurde mit lebensbedrohenden Verletzungen ins Spital eingewiesen. Auch seine Schwester wurde verletzt. Ein englisches Mädchen von drei Jahren und ein deutscher Junge von zwei Jahren wurden offenbar gerettet. Ein 70-jähriger Mann wurde ebenfalls verletzt.