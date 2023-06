Mollis: 74-Jähriger verliert sein Hörgerät und knallt in Leitplanke

Am Donnerstag gegen 16.15 Uhr hat ein 74-jähriger Autofahrer während der Fahrt auf der Autobahn A3 in Mollis sein Hörgerät verloren. Als er versuchte, die in den Fussraum gefallene Hörhilfe aufzuheben, verlor er die Kontrolle über sein Auto. Dieses kollidierte mit der rechten Leitplanke und kam total beschädigt auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Wie die Kantonspolizei Glarus am Freitag mitteilte, wurde beim Unfall niemand verletzt. An der Leitplanke entstand Sachschaden. (ml)