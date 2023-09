Unbekannte klauen Wertsachen und Schuhe aus der GLKB Umkleidekabine

Einbruchdiebstahl in Niederurnen

Am Samstagabend, 16.09.2023 erreichte die Kantonale Notrufzentrale die Meldung, dass zwischen Freitag und Samstag jemand in ein Firmengebäude in Niederurnen am Amerikaweg eingedrungen ist. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Industriegebäude und durchsuchte dort einen Schreibtisch. Bisher gibt es keine Hinweise, dass etwas entwendet wurde. An der Eingangstüre entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren hundert Franken, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung schreibt.

Einschleichediebstahl in Glarus

Ebenfalls am Samstagabend, 16.09.2023 zwischen 17.00 und 19.00 Uhr stahlen unbekannte Täter, Wertgegenstände aus den Umkleidegarderoben der GLKB Arena im Buchholz. Die Täterschaft gelangte ungesehen in die unverschlossenen Garderobenräumlichkeiten und durchsuchte dort die Kleidungsstücke und Taschen. Es wurden Schuhe und Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Franken entwendet. Das berichtet die Kantonspolizei Glarus.