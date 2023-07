Für diese Rehkitze in Netstal rückt sogar die Polizei aus

Bis Ende Juni wurden im Glarnerland heuer 21 Rehkitze vor dem Mähtod gerettet. Um den Nachwuchs in den hochgewachsenen Feldern aufzuspüren, werden Drohnen mit einer Wärmebildkamera eingesetzt. Zwei weitere Kitze wurden am Montagabend entdeckt, teilt die Rehkitzrettung Glarnerland auf Facebook mit. Am Morgen sollte eine Wiese zwischen Netstal und Näfels gemäht werden, in welcher aber keine Tiere gefunden wurden. Daraufhin überflog der Drohnenpilot das Nachbarfeld, mit Erfolg.