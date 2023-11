Starke Behinderungen im Abendverkehr nach Unfall in Näfels

Laut der Meldung der Kantonspolizei vom Mittwoch wollte eine 57-jährige Lenkerin am Dienstag im Unterdorf in Näfels um circa 18.30 Uhr mit ihrem Auto aus einem Parkplatz in die Hauptstrasse einbiegen. Gleichzeitig war eine 21-jährige Autofahrerin im Unterdorf Richtung Niederurnen unterwegs. Als die 57-Jährige in den fliessenden Verkehr einfuhr, kam es zur Kollision zwischen den beiden Autos.