Ladendiebe in Laax gefasst

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend wurde in einem der Autos Deliktsgut im Wert von knapp zehntausend Franken festgestellt, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Gegenstände stammten aus Diebstählen in Lebensmittelgeschäften, einer Drogerie, einem Sportgeschäft und einem Baumarkt in der Surselva. Die drei Männer im Alter zwischen 46 und 56 Jahren seien gegen 19 Uhr von Ilanz in Richtung Chur gefahren und eine Person habe gefälschte Ausweise auf sich getragen. Die Tatverdächtigen sind festgenommen worden, heisst es weiter. (red)