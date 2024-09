Chur: Autofahrerin begeht Fahrerflucht nach einem Unfall

Wie die Stadtpolizei Chur in einer Medienmitteilung schreibt, ist es am Sonntag kurz nach der Mittagszeit auf der Umfahrung Süd in Chur zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Ein Autofahrer fuhr talabwärts über die Umfahrung Süd, als gleichzeitig eine Autofahrerin von der Malixerstrasse kommend in die Umfahrung Süd einbog. «Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen», heisst es weiter.

Die Autofahrerin habe sich anschliessend von der Unfallstelle entfernt. In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Graubünden konnte das gesuchte Auto in Parpan angehalten werden. «Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden», so die Stadtpolizei. (red)