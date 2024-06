Eine Katze hält die Churer Feuerwehr auf Trab

Die Stadtpolizei Chur hat in einer Medienmitteilung bekannt gegeben, dass sie Samstagnacht wegen einer Katze alarmiert worden sind. Um 23.31 Uhr hat ein Passant durchgegeben, dass sich eine Katze auf einem Baum an der Unteren Plessurstrasse, Höhe Felsenaubrüggli befinde. «Die Katze könne nicht mehr zurück und drohe in die Plessur zu fallen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die ausgerückte Patrouille der Stadtpolizei Chur habe Rücksprache mit der Feuerwehr der Stadt Chur gehalten. Diese rückte einige Minuten später mit dem Hubretter aus. Ein Feuerwehrmann wurde anschliessend abgeseilt und konnte so die Katze erneut aus ihrer misslichen Lage befreien. «Sie wurde bereits im September vergangenen Jahres aus der gleichen Situation gerettet», so die Stadtpolizei Chur. (red)