Zu spät gebremst: Auffahrunfall auf der Autobahn A3 bei Niederurnen

Am Mittwochmorgen hat es auf der Autobahn A3 bei Niederurnen einen Unfall gegeben. Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, war eine 53-jährige Autofahrerin in Richtung Chur auf der Überholspur unterwegs. Vor der Ausfahrt Bilten musste sie verlangsamen, da ein vor ihr fahrendes Auto aus unbekannten Gründen bremste. Dies bemerkte eine 54-jährige Lenkerin eines nachfolgenden Personenwagens zu spät und prallte in das Fahrzeug der 53-Jährigen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (kapo)