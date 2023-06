Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 bei Benken

Der 38-jährige Lenker eines Rolls Royce war am Samstagvormittag, um 9.06 Uhr, auf dem Beschleunigungsstreifen der Verzweigung Reichenburg in Fahrtrichtung Chur unterwegs und wechselte gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Glarus auf die Normalspur. Unmittelbar danach wollte er den vor ihm fahrenden Renault eines 31-jährigen Lenkers überholen und befuhr die Überholspur, auf welcher der BMW eines 29-jährigen Lenkers unterwegs war. Der 29-Jährige habe versucht, der Kollision auszuweichen und sei auf das Wiesland links der Fahrbahn geraten. Dabei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei zunächst in den Rolls Royce und anschliessend in den Renault geprallt, welcher sich durch den Aufprall mehrmals um die eigene Achse gedreht und schliesslich in der Leitplanke rechts des Pannenstreifens zum Stillstand gekommen sei.

Verletzt wurde niemand. Bei den beteiligten Fahrzeugen sowie an den Strasseneinrichtungen entstand teils erheblicher Sachschaden, wie es weiter heisst. Aufgrund der Sachverhaltsaufnahme sowie der Bergungsarbeiten kam es während rund zweier Stunden zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A3. (red)