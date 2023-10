Autofahrer schläft auf der Autobahn A3 ein und kracht in Benken in eine Leitplanke

Am Samstagabend um circa 21 Uhr fuhr ein 22-Jähriger auf der Autobahn A3 in Benken in eine Leitplanke. Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt, schlief er am Steuer ein und verlor dann die Kontrolle über sein Auto. Der Unfall passierte in Fahrtrichtung Zürich. Der 22-Jährige blieb unverletzt, das Auto und die Leitplanke wurden beschädigt.