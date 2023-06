Einsturz einer Lagerhalle wäre vermeidbar gewesen

Was von aussen zunächst wie ein Grossbrand aussah, entpuppt sich auf den zweiten Blick als Baupfusch. Es geschah vor rund zwei Jahren an einem Samstagmorgen. Die Feuerwehr wurde durch einen automatischen Alarm an die Zürcherstrasse in Uznach gerufen. Sie rückte mit einem Grossaufgebot an und stellte in einer Lagerhalle eine massive Rauchentwicklung, aber kein offenes Feuer fest. Sie musste mehrere Lüfter einsetzen, um die Halle rauchfrei zu kriegen. Auch waren Teile des Gebäudes eingestürzt. Der Sachschaden überstieg gemäss Mitteilung der Kantonspolizei 100 000 Franken.