Zwei jugendliche Einbrecher in Mesocco festgenommen

In der Nacht auf Montag bemerkte eine Hausbewohnerin, dass von aussen die Türklinke der verschlossenen Eingangstüre gedrückt wurde, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Sie beobachtete, wie sich zwei Gestalten vom Haus entfernten. Umgehend alarmierte sie die Polizei. Eine Polizeipatrouille griff die beiden Tatverdächtigen kurz nach 1.30 Uhr in Mesocco auf und nahm sie fest.

Die beiden Jugendlichen im Alter von 16 Jahren sind verantwortlich für einen Autoeinschleichdiebstahl, Hausfriedensbruch und Betäubungsmitteldelikte. Beide sind geständig. Sie werden an die Jugendanwaltschaft Graubünden verzeigt, wie es weiter heisst.

Die Kantonspolizei Graubünden rät der Bevölkerung, Haustüren und Fahrzeuge immer abzuschliessen und verdächtige Beobachtungen umgehend der Notrufnummer 117 mitzuteilen.