Verkehrsunfall in Glarus: 17-Jährige wird angefahren

Am Dienstag hat es um 7.25 Uhr auf der Landstrasse in Glarus einen Unfall gegeben. Ein 21-jähriger Autofahrer war in Richtung Netstal unterwegs und wollte bei der Verzweigung Adlergut nach links abbiegen. Wie die Kantonspolizei Glarus schreibt, übersah er eine 17-jährige E-Bike-Fahrerin. Daraufhin kam es zur Kollision.