Polizeihund Flake spürt in Niederurnen Drogen auf – zwei Männer verhaftet

Die Kantonspolizei Glarus hat in Niederuren zwei Drogendealer verhaftet. Unterstützt wurden die Drogenfahnder von Spürhund Flake, der Anfang Juni in der Wohnung der beiden Männer eine grössere Menge Betäubungsmittel fand. Bei den sichergestellten Drogen handelt es sich um Heroin samt Streckmittel und Kokain mit einem Marktwert von rund fünftausend Franken. Das teilte die Kantonspolizei Glarus am Freitag mit.