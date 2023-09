Erdrutsch in Schwanden: Die Bewohner lassen nur ihre Möbel zurück

In Schwanden ist am Montag für einige Evakuierte das Sperrgebiet kurz geöffnet: Zum dritten Mal öffnet die Gemeinde das Sperrgebiet kurz, damit die rund 50 Betroffenen weitere Sachen holen können. Wer ins Gebiet will, muss sich an einem Stand anmelden und später wieder abmelden. Die Stimmung ist angespannt, viele sind in Eile. Eine Frau muss weinen. «Wir lieben es da hinten, es ist unser Zuhause. Es schmerzt mich, meine Wohnung zu räumen, wo ich doch eigentlich wieder nach Hause will», sagt sie.