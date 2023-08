Autofahrerin verliert nach Unfall in Haslen fast ein Rad

Am Dienstag hat es um 17.10 Uhr auf der Dorfstrasse in Haslen einen Unfall gegeben. Eine Autofahrerin war in Richtung Schwanden unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Auf der Höhe «Grund» auf der südlichen Seite des Dorfes kollidierte die 26-Jährige rechts mit einem Stein einer Stützmauer, worauf das rechte Vorderrad aus der Fahrzeugachse gerissen wurde.