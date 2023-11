Oberurnen: Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus ein

Am Freitagabend zwischen 18.20 und 20.10 Uhr wurde im Grütli in Oberurnen in ein Einfamilienhaus eingebrochen, schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Der Deliktsbetrag konnte noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Franken.

Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl sind an die Kantonspolizei Glarus, Tel. 055 / 645 66 66, zu richten. (lab)