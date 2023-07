Kantonspolizei Glarus muss am Montagabend gleich zu vier Unfällen ausrücken

An der exakt gleichen Stelle kam es um 22.15 Uhr zu einem weiteren Unfall. In diesem Fall war es ein 55-Jähriger, der auf die A15 nach Uznach abbiegen wollte und aus noch ungeklärten Gründen geradeaus fuhr. Einen Zusammenhang mit dem ersten Unfall an dieser Stelle gebe es nicht, bestätigt Polizeisprecher Daniel Menzi auf Nachfrage der «Glarner Nachrichten». Dieses Auto kollidierte mit dem Randstein, anschliessend mit dem noch stehenden Teil der Ausfahrtstafel und kam daraufhin auf der Wiese zum Stillstand. Der Lenker zog sich beim Unfall unbestimmte Nackenverletzungen zu, schreibt die Kantonspolizei Glarus. Er sei mit der Ambulanz ins Spital Linth nach Uznach gebracht worden. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Das Auto erlitt einen Totalschaden, so die Kantonspolizei Glarus.