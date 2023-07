Kurioser Unfall in Netstal: Kleinwagen verliert Hinterachse und knallt in anderes Auto

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ereignete sich ein kurioser Unfall in Netstal. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus war eine 70-jährige Autofahrerin auf der Landstrasse in Richtung Schwanden unterwegs. Im Bereich der Einmündung Lerchenstrasse brach aus bisher unbekannten Gründen plötzlich die komplette Hinterachse ihres Autos weg.

Folglich drehte sich das Auto um 180 Grad und kollidierte auf der Gegenfahrbahn seitlich mit dem korrekt entgegenkommenden Auto eines 78-jährigen Fahrers.

Verletzt wurde beim Unfall niemand, wie es weiter heisst. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme via Mattstrasse/Lerchenstrasse umgeleitet werden. (red)