Vorfall mit Feuerwerkskörpern in Churer Oberstufenschulhaus

Offenbar wurde am Vormittag in einem Eingangsbereich des Oberstufenschulhauses Giacometti in Chur Feuerwerk gezündet. Dabei ging Glas und Metall kaputt und es wurden Schülerinnen oder Schüler verletzt, teils im Gesicht. Laut dem Jugenddienst der Kantonspolizei Graubünden hat die Stadtpolizei Chur den Schadensplatz grossräumig abgesperrt, die Schüler wurden betreut. Ein Grossaufgebot von Rettung und Ambulanz war ebenfalls vor Ort.

Wegen Polizeiabklärungen konnten nicht alle Schüler rechtzeitig in die Mittagspause entlassen werden. Betroffene Schülerinnen, Schüler und Eltern mussten geduldig sein, und Befragungen der Polizei abwarten. (red)