Arbeiter stürzt fünf Meter in die Tiefe und verletzt sich

In Brusio ist am Montagvormittag ein Arbeiter von einer Steinmauer in die Tiefe gestürzt. Der 56-Jährige war mit dem Mauerbau für Bahngleise beschäftigt. Gegen 11.15 Uhr stürzte er über fünf Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt.

Ein Team des Rettungsdienstes Poschiavo versorgte den Verletzten notfallmedizinisch. Mit der Rega wurde er ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen. (red)