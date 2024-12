Junge Feriengäste sorgen mit Wunderkerzen für Tausende Franken Sachschaden an Auto

Die zwei Jungen im Primarschulalter brachten die brennenden Wunderkerzen im Bereich des vorderen rechten Radkastens an. Dies schreibt die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung.

Drittpersonen bemerkten Rauch und offene Flammen am an der Brämabüelstrasse parkierten Auto. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten sie den Brand löschen, indem sie von Hand sowie einer Schaufel Schnee auf das Feuer warfen.

Die Polizei machte die beiden Verantwortlichen, die in Davos in den Ferien waren, ausfindig. Laut Mitteilung beträgt der Sachschaden am Auto gemäss ersten Schätzungen knapp 10'000 Franken. An einem Briefkasten, in den die Jungen einige Wunderkerzen warfen, entstand zudem geringer Schaden. (red)