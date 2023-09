Wieder Frontalkollision mit Verletzten im Tunnel: Walensee-Autobahn A3 erneut gesperrt

Kurz vor 18 Uhr staut sich der Verkehr in Fahrtrichtung Chur bis nach Weesen. Der Verkehr wird zeitweise in beiden Richtungen über den Kerenzerberg geführt, was auch dort und im Glarnerland Staus verursacht.

Laut der Kantonspolizei wurde die Walenseestrecke A3 nach etwa einer Stunde einseitig Richtung Zürich und ab 20.15 Uhr auch in der zweiten Richtung wieder je einspurig geöffnet.

Der Kerenzertunnel wird zurzeit wegen dringender Holzereiarbeiten des Bundesamts für Strassen (Astra) einspurig im Gegenverkehr befahren.