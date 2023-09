Autobahn A3: Walensee-Strecke ist wegen eines Unfalls im Tunnel gesperrt

Der Kerenzerbergtunnel sei in beide Richtungen gesperrt, wie es in der Strasseninfo des TCS von 17.24 Uhr heisst. Dies offenbar wegen eines Unfalls. Gemäss Meldung ist mit grossem Zeitverlust zu rechnen. Kurz vor 18 Uhr staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Chur bis nach Weesen.

Der gesamte Autobahnverkehr wird aktuell über den Kerenzerberg umgeleitet.